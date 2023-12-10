4 فحوصات للحامل خلال فترة حملها لصحة الجنين.. تعرفى عليها

كتبت إيناس البنا

تعد فترة الحمل مرحلة مقلقة للكثير من السيدات، خاصة إذا كانت أمًا لأول مرة وتلك الفترة تحتاج إلى إجراء فحوصات مختلفة بشكل دوري للمراقبة الدقيقة لصحة الطفل والأم، وهو مفيد بشكل خاص في حالات الحمل عالية الخطورة.

وفقًا لموقع "thehealthsite"، هناك عدد من الفحوصات المهمة خلال رحلة الحمل التى قد تكشف عن أمراض قد تصاحب الجنين:

الفحص الأول يسمى "فحص نبضات القلب"، يتم إجراؤه في الفترة من 6 إلى 8 أسابيع من الحمل للتأكد من نبضات قلب طفلك، وموقع الحمل واستبعاد الحمل خارج الرحم، لمعرفة ما إذا كان لديك حمل متعدد.

قام الطبيب بإدراج الفحص الثاني، وهو "فحص خلل الكروموسومات، فهو فحص من المستوى الأول يتم إجراؤه عادةً في الأسبوع 11 إلى 14 من الحمل، يتم إجراء فحص لتقييم خطر خلل الكروموسومات، مثل متلازمة داون .

الفحص الثالث هو " فحص عن تشوهات الجنين"، وهو فحص من المستوى الثاني وهو فحص مهم يتم إجراؤه في الأسبوع 18-22 من الحمل، يكتشف ما إذا كان هناك تطور سليم لجميع الأعضاء الداخلية.

الفحص الأخير هو فحص النمو الذي يتم إجراؤه في الأسبوع 32-34 من الحمل، ويتم ذلك للتحقق من نمو الطفل ووضعه، كمية السائل الأمنيوسي وموقع المشيمة.