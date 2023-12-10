120 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية باستثمارات 22 مليار دولار.. فيديو

جهود كبيرة تبذلها مصر لكى تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف.

إذ وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعى تضمنت توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون فى مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية وتطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف.

وأسفرت جهود الدولة عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 بئرا خلال الفترة من (2022 -2014) وتحقيق 448 كشفا (315) زيت - 133 (غاز).

وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى لدعم الأمن القومى للطاقة فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعى طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما اسهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.