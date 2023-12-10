10 أطعمة مثيرة للقلق والتوتر.. اعرف تاكل إيه بدلها

كتبت ميرفت رشاد

هل تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في الشعور بالقلق والتوتر؟ في حين أنه من المعروف أن الكافيين والسكر يمكن أن يؤثر على مزاجنا، إلا أن العديد من العوامل الأخرى غير المتوقعة قد تؤدي إلى تفاقم هذه المشاعر، وفى هذا التقرير سوف نستكشف 10 مسببات غذائية مثيرة للقلق الشديد، وسنوضح سبب وجود هذا التأثير، وسوف نقترح بدائل صحية لمساعدتك في الحفاظ على حالة ذهنية متوازنة وهادئة، وفقًا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. الأطعمة المصنعة غالبًا ما تحتوي غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من الكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية والمواد المضافة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتعطلها، مما يسبب تقلبات مزاجية وزيادة القلق، اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

2. المُحليات الصناعية تم ربط المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز بزيادة أعراض القلق، اختر المُحليات الطبيعية مثل العسل ، أو استمتع بحلاوة الفواكه الطبيعية.

3. الأطعمة المقلية غالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المتحولة غير الصحية، والتي يمكن أن تساهم في حدوث التهابات في الجسم وتؤثر على صحة الدماغ، بدلا من ذلك، اختر البدائل المخبوزة أو المشوية للحصول على خيار أكثر صحة.

4. شراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يؤدي شراب الذرة عالي الفركتوز، الموجود عادة في المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المصنعة، إلى زيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض القلق، اختر الماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنقوع بالفواكه محلي الصنع بدلًا من ذلك.

5. الملح الزائد استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يخل بتوازن الشوارد في الجسم، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة الشعور بالتوتر، استخدم الأعشاب أو التوابل أو عصائر الحمضيات لتعزيز نكهة وجباتك بدلاً من ذلك.

6. الوجبات السريعة عادة ما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم والمواد المضافة، يمكن لهذه المكونات أن تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية وتساهم في الشعور بالقلق، اختر الوجبات محلية الصنع باستخدام المكونات الطازجة كلما أمكن ذلك.

7. منتجات الألبان قد يكون بعض الأفراد حساسين لمنتجات الألبان ، مما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والالتهابات، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية ويزيد من القلق. فكر في البدائل مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو الزبادي الخالي من الألبان.

8. الحبوب المكررة تحتوي الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا وانخفاضًا في مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يساهم في تقلب المزاج ومشاعر القلق، اختر الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل بدلاً من ذلك.

9. اللحوم الحمراء ارتبط استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بزيادة مستويات القلق والتوتر، حاول دمج المزيد من مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك أو الدجاج أو البقوليات في نظامك الغذائي.