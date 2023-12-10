وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالشرقية يدلون بأصواتهم في الانتخابات.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

حرص وكلاء الوزارات ومديرى المديريات بمحافظة الشرقية، على الإدلاء بأصواتهم أمام لجنتى المغتربين بمدرسة الشهيد أحمد وحيد ومدرسة الزراعة الثانوية بالزقازيق.

وخلال إدلاء الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، دعا الجميع للمشاركة فى هذا الواجب الوطنى، فالمشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن اصطفاف الناخبين امام اللجان هو رسالة قوية للعالم، على أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره بيده، ويساهم بقوة فى بناء وتقدم هذا الوطن.

و أضاف الدكتور سامح حسين مدير مستشفى الأحرار التعليمى، على جميع المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يتحتم على كل مواطن القيام به، لممارسة حقه الدستورى والقانونى.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية على أهمية تشجيع العاملين بقطاع التعليم المواطنين وأولياء الأمور للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى، بأن يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية والهيئات، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة خلال أيام الانتخابات، لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.



وكلاء-الوزارات-والقيادات-التنفيذية-بالشرقية-يدلون-بأصواتهم-لجنتي-المغتربين-(1)



وكلاء-الوزارات-والقيادات-التنفيذية-بالشرقية-يدلون-بأصواتهم-لجنتي-المغتربين-(4)