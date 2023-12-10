وفد من مفوضية الاتحاد الأفريقى يتفقد لجان انتخابات الرئاسة بالإسماعيلية.. صور

كتب عبد الحليم سالم - صبرى غانم

تفقد وفد من مفوضية الاتحاد الأفريقى عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، ومن بينها مدرسة الشهيد عبد الجواد حسنى الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من جانب الناخبين الذين احتشدوا أمام المقار؛ حرصًا على الإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أبوابها والمجهزة داخل 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ لاستقبال نحو 963 ألف و273 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، من بينهم 10 مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر.