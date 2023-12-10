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وصول المرشح عبد السند يمامة لمدرسة بدر بالدقى للإدلاء بصوته بانتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:58 ص
وصول المرشح عبد السند يمامة لمدرسة بدر بالدقى للإدلاء بصوته بانتخابات الرئاسة انصار المرشح الرئاسي عبد السند يمامة لدى وصوله
كتبت هناء أبو العز

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وصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي فى محافظة الجيزة ، صباح اليوم الأحد، ليدلى بصوته فى أول أيام التصويت فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

ولدي وصوله مقر اللجنة، رافق عبد السند يمامة بعض أنصاره من رموز وقيادات حزب الوفد ، كما حرص علي الالتزام باجراءات العملية الانتخابية وتوجيه التحية للناخبين الذين كانوا متواجدين للإدلاء بأصواتهم بعد ساعات من انطلاق العملية الانتخابية.

انصار عبد السند يمامة لدى وصوله لجنة مدرسة بدر
انصار عبد السند يمامة لدى وصوله لجنة مدرسة بدر

 

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة ، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، اقبال متزايد بعد مرور ساعة علي انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وفى لجنة مدرسة بدر توافد العديد من الناخبين حاملين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

وأكد عدد من الناخبين لـ"اليوم السابع" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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