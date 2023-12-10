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وزير الكهرباء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 04:06 م
وزير الكهرباء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية الدكتور محمد شاكر خلال الإدلاء بصوته الانتخابات الرئاسية
كتبت رحمة رمضان

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أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته الانتخابي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل لجنة العاصمة الإدارية الجديدة وبرفقته المستشار القانوني للوزارة المستشار أمجد سعيد.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت اتخذها  كافة الإجراءات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري بدأ من اليوم بمختلف أنحاء الجمهورية وحتى 12 ديسمبر الجاري.
 
وقررت وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، وذلك من خلال  الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.
 
ومن المقرر أن توفر جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة باللجان الانتخابية، بالإضافة إلى  وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.






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