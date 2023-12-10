اليوم السابع
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وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:46 م
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته
الدقهلية- شريف الديب

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أدلي الدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، باللجنة المقيد بها بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
 
وأعرب عبد الخالق عن سعادته لما تشهده العملية الانتخابية من شفافية، مطالبا المواطنين بالنزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، كون ذلك حق دستوري لكل مواطن، في اختيار الرئيس الذي يمثله في حكم البلاد.
 
وتشهد مقار اللجان الانتخابية في محافطة الدقهلية، توافد أعداد من المواطنين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يتم مراجعة بيانات المواطنين والدخول الي اللجنة، ثم يتم اتباع الارشادات الانتخابية وتمكن المواطن من الأدلاء بالصوت ثم وضع يده في الحبر الفسفوري لتتم بذلك عملية التصويت.
 
وتضم محافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف مواطن لهم حق الانتخاب من سكان المحافظة، وما يقرب من 119 ألف مغترب، وتضم أيضا 24 لجنة عامة و947 فرعية و665 مقرا انتخابيا، و7 لجان للمغتربين.
 
 
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (1)
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (1)

وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (2)
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (2)

وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (3)
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (3)

وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (4)
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (4)

وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (5)
وزير التعليم العالي الأسبق يدلى بصوته (5)
 
 
 
 
 
 






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