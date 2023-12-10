اليوم السابع
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وزير البترول: الإقبال على المشاركة فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:08 م
وزير البترول: الإقبال على المشاركة فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الإنجازات المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب إسلام سعيد

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شدد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن مصر تشهد يوماً مهماً فى الحياة السياسية، وأن الاستحقاق الدستوري والسياسي يشهد إقبالا من أهالينا للمشاركة.
 
وأضاف الوزير، خلال الإدلاء بصوته فى لجنته الانتخابية بمدرسة أبو الفرج الابتدائية بمنطقة بولاق أبو العلا، أن ما نشهده من إقبال أهالينا المواطنين على أداء الواجب الوطنى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية يوضح مدى الثقة فيما تحققه الدولة المصرية، واستمرار مسيرة التطوير والبناء.
 
وأشار إلى أننا نلمس ذلك أيضاً من خلال ما تم متابعته من حرص العاملين بالحقول على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى باللجان التى خصصتها لهم الهيئة العليا للانتخابات بمواقع العمل والإنتاج البترولى.
 
المهندس طارق الملا وزير البترول (1)
 
المهندس طارق الملا وزير البترول (2)
 
المهندس طارق الملا وزير البترول (3)
 
المهندس طارق الملا وزير البترول (4)
 
المهندس طارق الملا وزير البترول (5)
 
المهندس طارق الملا وزير البترول (6)

 







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