وزير الإسكان يطرح 1160وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينتى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 63م٢ : 93م٢)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).

وأشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17/12/2023.