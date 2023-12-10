هل الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية تتكرر بعد الجراحة.. استشارى يجيب

كتبت إيناس البنا

من أكثر الأمور المزعجة التي قد يعانى منها بعض الأشخاص هو التهاب الجيوب الأنفية، خاصة أنها تشتد في أعراضها مع تغير الفصول، ولهذا قد يلجأ بعض الأشخاص إلى حل الجراحة للتخلص منها، ولكن هل يمكن أن تعود الإصابة مرة أخرى بالتهاب في الجيوب بعد الجراحة؟

من جانبه أوضح الدكتور حاتم بدران أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بقصر العينى جامعة القاهرة، أن الجيوب الأنفية هي عبارة عن فراغات وتجاويف داخل عظام الجمجمة تحتوي على الهواء والتي تتصل بتجويف الأنف، ووجود هذا الهواء داخل الجيب الأنفى مهم لأداء وظيفته بشكل فعال، وأى انسداد يحدث فى فتحة الجيب الأنفي المتصلة بتجويف الأنف تؤدي لمنع الهواء وبالتالي التسبب في الالتهاب.

وأشار أستاذ الأنف والأذن في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة عوامل تساعد على التسبب في حدوث التهاب مزمن في الجيوب الأنفية تتطلب العرض على الطبيب، منها تكرار الإصابة بنزلات البرد وحساسية الأنف والتدخين وميل الحاجز الأنفى، ويتطلب تشخيص الالتهاب المزمن الكشف الإكلينيكي باستخدام منظار الأنف الضوئي، بالإضافة للأشعة المقطعية على الجيوب الأنفية لتوضيح الالتهاب وإظهار أي مشكلة أخرى داخل الأنف مثل وجود لحمية متضخمة .

وكشف الطبيب عن أن الالتهاب الحاد للجيوب الأنفية يتم علاجه بالأدوية اعتمادًا على نوع الالتهاب، أما في حالة الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية فيتم علاجه بمحاولة إعادة فتح الجيوب الأنفية بالأدوية، وإذا فشلت الأدوية يمكن إعادة فتحها وتهويتها وإزالة ما بها من إفرازات متراكمة بعملية بسيطة باستخدام منظار الأنف الضوئي، مع توسيع فتحة الجيب الأنفي لضمان عدم انسدادها مرة أخرى

وعن إمكانية عودة التهاب الجيوب الأنفية مرة أخرى بعد الجراحة، أوضح أستاذ الأنف أن نجاح العملية من عدمه يتوقف على عدة عوامل:

أن تكون الجراحة لمريض جيوب أنفية يحتاجها بالفعل وليس مريض حساسية أنف، لأنه لن يشعر بالتحسن بعد الجراحة لأن مرضى الحساسية يعالج بالأدوية وليس بالعمليات، وأن يلتزم المريض بعد الجراحة بتعليمات الطبيب وأدويته.