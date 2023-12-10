هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، يليه قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، 2.5%، وهبط قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 1.4%، 1.1%، 1%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات مواد البناء، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، 0.9%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.14%، والعرب على 0.96%، واستحوذت المؤسسات على 15.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 966.4 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.