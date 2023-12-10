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نقيب العاملين بالزراعة يشارك بالانتخابات ويؤكد: واجب للحفاظ على مكتسبات الدولة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:41 م
نقيب العاملين بالزراعة يشارك بالانتخابات ويؤكد: واجب للحفاظ على مكتسبات الدولة نقيب العاملين بالزراعة يشارك بالانتخابات الرئاسية
كتبت آية دعبس

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أدلى المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم، مؤكدا أن المشاركة واجب وطنى للحفاظ على مكتسبات الدولة خلال العشر سنوات الماضية، وتأكيدا علي اصطفاف العمال خلف دولتهم والرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأوضح مرسال أن غرفة العمليات المركزية للنقابة العامة برئاسته بدأت فى متابعة سير عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية، فضلا عن متابعة الغرف الفرعية بالمحافظات ومعدلات المشاركة من قبل الأعضاء بكافة المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة مع كافة قطاعات النقابة على مستوى الجمهورية لحشد الناخبين وتوفير وسائل الانتقال لهم.
 
وأوضح مرسال تواجد رئيس الغرفة المركزية بمقر النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي في اللجنه العليا على مدار الساعة، لحشد العمال لصالح دعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك بقطاعات الزراعة والرى بمديرياتها المختلفة بالتنسيق مع رؤساء اللجان النقابية التابعه للنقابة العامة وكذلك قطاعات الصيد وقطاعات واستصلاح الأراضي، واللجان التنسيقية للعاملين بالزراعة بجمع المحافظات، وكذلك سكرتارية المرأة بجميع أنحاء الجمهورية.
 
ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أنه تم تخصيص أرقام تليفون للتواصل والاستفسار خلال أيام الاقتراع، هى:
01006767319
01289857929
 
١- المهندس عيد مرسال يشارك بالانتخابات الرئاسية
 المهندس عيد مرسال يشارك بالانتخابات الرئاسية

المهندس عيد مرسال خلال مشاركته بالانتخابات الرئاسية
المهندس عيد مرسال خلال مشاركته بالانتخابات الرئاسية

نقيب العاملين بالزراعة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
نقيب العاملين بالزراعة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
 






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