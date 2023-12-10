اليوم السابع
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نقيب العاملين بالتعليم يشارك فى الانتخابات الرئاسية.. ويدعو العمال للمشاركة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:02 م
نقيب العاملين بالتعليم يشارك فى الانتخابات الرئاسية.. ويدعو العمال للمشاركة التصويت فى الانتخابات
كتبت آية دعبس

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أدلى هشام رضوان، النقيب العام للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، آمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  بصوته فى الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الأحد، مؤكدا ضرورة مشاركة العمال للتصويت بكثافة فى الانتخابات، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لدية وعى وحس وطنى وسياسي،  وقادر على اختيار رئيسه واستكمال بناء مصر  الجديدة التى نحلم بها، من خلال دعم والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
 
 
ولفت رضوان، إلى أنه تم تكليف لجنة من أعضاء النقابة للنزول الميدانى للجان الانتخابية، وذلك لمتابعة عملية تنظيم سير العملية الانتخابية وموافاة غرفة العمليات بعملية التصويت ونزول العمال للادلاء بأصواتهم .
 
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة العامة للتعليم واللجان النقابية التابعة للنقابة لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتى انطلقت أعمالها اليوم الأحد 10/12/2023، لحث العمال على أهمية التصويت و المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.
 
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.






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