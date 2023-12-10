اليوم السابع
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نقيب البنوك تشارك بالانتخابات الرئاسية.. وتؤكد: التصويت بكثافة ضرورة للحفاظ على استقرار البلاد

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:28 م
نقيب البنوك تشارك بالانتخابات الرئاسية.. وتؤكد: التصويت بكثافة ضرورة للحفاظ على استقرار البلاد الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات
كتبت آية دعبس

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أدلت الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وأمين مساعد لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، ودعت إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه قاد مصر إلي بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار ،ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

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الهيئة الوطنية للانتخابات

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معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

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مواعيد التصويت

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شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

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عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



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