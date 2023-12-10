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نقيب البناء: عمال مصر ردوا الجميل بملحمة وطنية دعما للدولة المصرية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:19 م
نقيب البناء: عمال مصر ردوا الجميل بملحمة وطنية دعما للدولة المصرية الانتخابات الرئاسية
كتبت آية دعبس

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أكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن عمال مصر دائما يتقدمون الصفوف مع كل استحقاق دستورى تشهده البلاد.

وقال الجمل إن الإقبال الكبير الذى شهده اليوم الأول للانتخابات الرئاسية من قبل العاملين بكل القطاعات ومختلف الفئات العمرية، ليس مفاجئا لنا، فدائما معدن الشعب المصرى يظهر فى الشدائد.

وأعرب الجمل عن سعادته بروح التحدى التى خرج بها كل مواطن مصرى للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، قائلا أن الجميع خرج وبداخله رسالة يحاول توصيلها للعالم بأن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية وأن تأييده للرئيس السيسى هو دعم للدولة المصرية.

ووجه الجمل الدعوة لكل مصرى أن يؤدى واجبه تجاه وطنه ويشارك فى أهم استحقاق دستورى من أجل استمرار البناء والتنمية.

كما وجه الجمل الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لما تقوم به من دور يساهم فى سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة، نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الهيئة للتسهيل على مشاركة المواطنين وخاصة المغتربين.

وقال الجمل إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية اتسم بروح الوطنية التى ملئت كل اللجان الانتخابية، معربا عن سعادته بحرص المرأة المصرية على المشاركة واصطحاب أطفالها معها لتعلمهم درس ميدانى عن معنى الوطن والمواطنة وأهمية المشاركة السياسية.

 







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