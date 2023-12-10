نائب وزير الإسكان: الانتخابات الرئاسية فى العاصمة الإدارية لها "فرحتين"

كتب أحمد حسن

قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمتابعة، والمشرف علي مكتب وزير الإسكان، أن فرحة الانتخابات الرئاسية تمثل فرحتين في فرحة واحدة، الأولي بالانتخابات الرئاسية، والثانية، بالعاصمة الإدارية وانتقال الوزارات بالكامل لها والعمل من داخل العاصمة، والتى تعد نواة الجمهورية الجديدة والتي كان يحلم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولاية الأولي له عام 2014.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن العاصمة الإدارية حرصت علي توفير لجان انتخابية لكافة العاملين سواء داخل الحي الحكومي، او العاملين المغتربين، لتوفير لهم حقهم لممارسة حقوقهم الدستورية والتي كفلها لهم القانون، والمشاركة في العرس الانتخابي .

ودعا المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.

وأكد أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.