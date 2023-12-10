نائب محافظ بورسعيد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور

أدلى الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة «الهيئة الاقتصادية»، حيث أكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.

وأعرب نائب المحافظ، عن فخره بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات