اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب رئيس غرفة القاهرة يدلى بصوته ويشدد على أهمية المُشاركة فى الانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:42 ص
نائب رئيس غرفة القاهرة يدلى بصوته ويشدد على أهمية المُشاركة فى الانتخابات نائب رئيس غرفة القاهرة خلال الإدلاء بصوته
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية علي أهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ علي الاستقرار الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.
 
وناشد ( يحيي ) في تصريحات له اليوم علي هامش الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أسرته بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بمنطقة الزمالك جموع الشعب المصري بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية والظهور بشكل مشرف أمام العالم ككل .
 
وقال نائب رئيس غرفة القاهرة إن الطفرة التنموية التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة تحتاج منا أن نحافظ عليها بالنزول والمُشاركة بقوة في هذه الانتخابات كواجب وطني يجب علينا جميعًا أدائه من أجل بلدنا.






انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة