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موظفو الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بلجنة المغتربين فى الجمالية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:59 ص
موظفو الأزهر الشريف يدلون بأصواتهم بلجنة المغتربين فى الجمالية.. صور موظفو الأزهر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

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توافد عدد من الموظفين والعاملين بمؤسسة الأزهر الشريف على لجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وصول موظفي الأزهر الشريف في أتوبيسات تابعة للمشيخة التي نقلتهم إلى لجانهم الانتخابية لتسهيل التحركات عليهم، وتحرك الموظفين بشكل منتظم إلى لجانهم الانتخابية في انتظارهم دورهم للدخول إلى صناديق الاقتراع للتصويت وانتخاب رئيس مصر القادم.

أتوبيس الأزهر الشريف ينقل موظفي المشيخة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
أتوبيس الأزهر الشريف ينقل موظفي المشيخة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية
 
توافد موظفي الأزهر الشريف علي لجنة المغتربين بالجمالية
توافد موظفي الأزهر الشريف علي لجنة المغتربين بالجمالية

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

لجنة المغتربين بالجمالية تستقل موظفي الأزهر للإدلاء بأصواتهم
لجنة المغتربين بالجمالية تستقل موظفي الأزهر للإدلاء بأصواتهم
 
مشاركة لموظفي الأزهر الشريف في الانتخابات الرئاسية
مشاركة لموظفي الأزهر الشريف في الانتخابات الرئاسية
 
موظفو الأزهر يتوجهون للجانهم الانتخابية في الجمالية
موظفو الأزهر يتوجهون للجانهم الانتخابية في الجمالية
 
موظفو الأزهر يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالجمالية
موظفو الأزهر يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالجمالية
 
وصول موظفي الأزهر للجنة المغتربين بالجمالية
وصول موظفي الأزهر للجنة المغتربين بالجمالية
 

وفود موظفي الأزهر الشريف تشارك في لجان الجمالية

وفود موظفي الأزهر الشريف تشارك في لجان الجمالية
 






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