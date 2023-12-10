اليوم السابع
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مواطنو مرسى علم يصطفون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:00 م
مواطنو مرسى علم يصطفون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم مواطني مدينة مرسى علم أمام لجان الانتخابات الرئاسية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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اصطف مواطنو مدينة مرسى علم أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تجمع الأهالى منذ الساعات الأولى أمام اللجان وسط تشديدات امنية وتسهيل فى عملية التصويت.

 

كما تم تنظيم مسيرة بالسيارات لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وطافت السيرة شوارع المدينة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، حاملين لافتات تدعو للمشاركة والاعلام المصرية والأغانى الوطنية.

 

يذكر أن تضم محافظة البحر الأحمر 8 لجان عامة على مستوى المحافظة وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.

 

كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.

 

كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفين على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا. 







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