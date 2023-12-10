مواطنة من ذوى الهمم بسوهاج تدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

سوهاج - عمرو خلف

أدلت مروة محمد عيسى، من ذوي الاعاقة الحركية بمحافظة سوهاج، بصوتها الانتخابى، حيث قالت: "أدعو جميع المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي والاستحقاق الدستوري، ليختاروا بضميرهم الوطني من يكمل طريق التنمية ويضمن للأجيال القادمة مستقبل أفضل وأقول لهم انزل شارك بصوتك في الانتخابات، فصوتك أمانة".

وأضافت مروة أن هناك تسهيلات متوفرة لذوي الإعاقة داخل مقار اللجان الانتخابية، وكذلك وجود تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من بوسترات إرشادية بلغة الإشارة لتيسير عملية الانتخاب، وكذلك توفير بطاقات الانتخاب بلغة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ومساعدة رئيس اللجنة في التوجيه للصندوق الانتخابي.

وأضافت أنها قررت النزول للانتخابات لأنه حق كفله الدستور المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتي وأيضا حق من حقوقي كشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وطبقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة السياسية وتوفير جميع التيسيرات لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة (الحركية - السمعية - البصرية - قصار القامة) من توفير بوسترات إرشادية بلغة الإشارة وتوفير البطاقة الانتخابية بلغة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ووجود جميع اللجان الانتخابية بالدور الأرضي لمشاركة ذوي الإعاقة وكبار السن.

وكانت اللجان الفرعية في محافظة سوهاج قد فتحت أبوابها وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم محافظة سوهاج 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على رفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، كما تم توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وجهزت المحافظة، غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.