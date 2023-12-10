من أجل مصر.. حضور قوى للمعارضة فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

شهدت الانتخابات الرئاسية 2024، مشاركة واسعة للمعارضة المصرية في صفوف التصويت، وذلك في خطوة مهمة تعبر عن جني ثمار جلسات الحوار الوطني والتي ضمت جلسات على مدار فترة طويلة جمعت كافة ألوان الطيف السياسي، وما عكسته من انفتاح على مختلف التيارات السياسية لدعم مسيرة الإصلاح السياسي وخدمة الوطن أولا.

كما أنها تحمل في طياتها رسالة تؤكد خطى مصر الثابتة نحو طريق الديمقراطية وإرساء دعائم حقوق الإنسان، بحضور قوى للمعارضة في الحياة السياسية.

وأدلى خالد داوود، المتحدث الرسمي لأحزاب الحركة المدنية، والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، معلنا التصويت لصالح المرشح الرئاسي فريد زهران.

كما شارك النائب ضياء الدين داود فى الإنتخابات الرئاسية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدائرة قسم ثانى دمياط، وحرص على الإدلاء بصوته في أولى ساعات التصويت داعيا "اللهم أحفظ مصر وطنا و شعبا و جيشا".

فيما أدلى النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية الجارية، بمدرسة الشهيد عادل غانم بدمينة المحلة الكبرى وذلك في أول أيام التصويت والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام مقبلة.







