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مصر تنتخب الرئيس.. غلق باب التصويت بأول أيام انتخابات الرئاسة بالداخل.. إنفو

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:30 م
مصر تنتخب الرئيس.. غلق باب التصويت بأول أيام انتخابات الرئاسة بالداخل.. إنفو الإنفوجراف

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل البلاد

 

 تستمر الانتخابات يومي 11 و12 ديسمبر ويبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء

 

11 ألفا و631 لجنة فرعية يدلى أمامها المواطنون بأصواتهم

 

 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية

 

15 ألف قاض من مختلف الهيئات يشرفون على العرس الديمقراطى

 

13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

 

يحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

 







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