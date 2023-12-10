اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مشاركة كبيرة من أهالى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:02 م
مشاركة كبيرة من أهالى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة من أهالى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية
هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت لجان مدارس الإزبكية بالقاهرة اصطفاف الناخبين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية. وتصدر المشهد الانتخابى والطوابير الشباب رافعين علم مصر، ومرددين هتافات تحيا مصر، تمهيدا للدخول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أى معوقات.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
اهالى الازبكية (1)
 

اهالى الازبكية (2)

اهالى الازبكية (2)

اهالى الازبكية (3)
 

 

 
الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (4)
الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (4)

الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (5)
أهالى  الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (5)

 

اهالى الازبكية
 
الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (6)
الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (6)

الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (1)
أهالى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (1)

الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (2)
الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (2)

الى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (3)
اهالى الإزبكية بالانتخابات الرئاسية (3)

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة