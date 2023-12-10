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مسن للشباب من أمام لجنته الانتخابية: "انزل واثبت وجودك وعبر عن رأيك"

الأحد، 10 ديسمبر 2023 03:50 م
مسن للشباب من أمام لجنته الانتخابية: "انزل واثبت وجودك وعبر عن رأيك" الانتخابات الرئاسية 2024
كتبت - مرام محمد

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دعا السيد حسن السيد، 76 عامًا، مهندس بالمعاش، الشباب للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: "خليك حريص على مصلحة بلدك.. انزل وشارك واثبت وجودك وعبر عن رأيك".
 
وأكد السيد حسن السيد من أمام لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة، خلال حديثه لـ"اليوم السابع" حرصه الدائم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ شبابه، مشيرًا إلى أنه رغم ظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة أصرَّ على النزول والمشاركة في أول أيام الانتخابات الرئاسية.
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
 
 
 
 
 
 






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