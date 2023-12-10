مسن بالجمالية: السيسى عمل لى جراحة ببلاش.. وزوجته: عندى القلب ونزلت عشان بلدنا

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

أعرب أحد الناخبين من كبار السن عن سعادته للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن اليوم هو يوم عرس ديمقراطي على جميع المصريين بغض النظر عن اختيار مرشح بعينه، رغم امتنانه الشخصي للمرشح عبد الفتاح السيسي الذي ساعده في إجراء عملية جراحية في القلب مجانًا في مستشفى الدمرداش.

وقال الناخب المسن في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من عام وهو يشارك في الانتخابات من نفسه لأن هذا واجبنا تجاه بلدنا أولادنا، بينما قالت زوجته السبعينية، أنا مصرية وهذا واجبي تجاه وطني مثلما له عليا حقوق، مضيفة: "هنزل وشارك وأنا عندي القلب ومش قادرة أمشي".