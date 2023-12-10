اليوم السابع
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مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 07:21 م
مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية مساعدة كبار السن
كتبت أسماء أمين

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مازال يتوافد كبار السن على مقر اللجنه الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيت شهدت لجنه الشهيد طيار محمد جمال توافد أحد الأشخاص الغير قادر على الحركة، وسارع رجال الأمن على مساعدته للوصول إلى مقر لجنته للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.
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ولم يقتصر دور رجال الشرطة، على حماية وتأمين المواطنين والمقرات الانتخابية فقط، حيث شهدت لجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل مساعدة أحد رجال الشرطة لأحد الناخبين من كبار السن، كان يجلس على كرسي متحرك، للوصول  المقر الانتخابي التابع له للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.
 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
 
 
 
 






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