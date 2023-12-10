محافظ كفر الشيخ ونائبه يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدلّى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات القديمة، واطمأن على سير وانتظام العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر.

كما أدلّى عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024‪باللجنة الفرعية (3) ومقرها مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية بغرب مدينة كفر الشيخ، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، حيث انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وتستمر لمده 3 أيام.

وعبر محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، عن سعادته بتوافد الشباب والفتيات على اللجان، وتوافد طلاب جامعة كفر الشيخ المغتربين على لجنة المغتربين في مدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن ما أسعده إصتحاب الأسر لأنجالهم ولأحفادهم، ليروا بأنفسهم مراحل العملية الانتخابية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم توفير كافة السبل لكل الناخبين، خاصة ذوي الهمم وكبار السن، وتم توفير كافة الإمكانيات، مناشداً الأهالي بالنزول للمشاركة، مشيراً إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديمقراطية الحقيقية، وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 203‪0.

وناشد اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفر الشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة مليوني و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، والتليفون المحمول.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى