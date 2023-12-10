محافظ قنا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة قنا الرسمية.. صور

أدلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 من داخل لجنة مدرسة قنا الرسمية للغات المخصصه للمغتربين، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ و اللواء محمد حلبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر، تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة 3 أيام، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

وأكد الداودي، أن المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات اللوجستيه الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.