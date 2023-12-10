اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يترأس غرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 10:57 ص
محافظ سوهاج يترأس غرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة محافظ سوهاج يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتى انطلقت اليوم الأحد تستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.  
 
وتابع محافظ سوهاج انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية وعددها 684 لجنة بجميع قرى ومدن المحافظة، وقامت جميع اللجان بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.
 
يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و253 ألفا و847 ناخبا وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات.
 
 
 
 
 






سوهاج

محافظ سوهاج

الانتحابات الرئاسية

غرفة العمليات

انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة