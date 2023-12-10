محافظ سوهاج يترأس غرفة عمليات المحافظة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية ، والتى انطلقت اليوم الأحد تستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

وتابع محافظ سوهاج انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية وعددها 684 لجنة بجميع قرى ومدن المحافظة، وقامت جميع اللجان بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و253 ألفا و847 ناخبا وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات.