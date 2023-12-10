محافظ دمياط تدلي بصوتها فى لجان الوافدين وتتفقد اللجان الانتخابية.. صور

دمياط - هيثم مراد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،جولة تفقدية، للجان الانتخابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم بعدد 141 مركز انتخابى و 176 لجنة فرعية على مستوى المحافظه وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأجرت محافظ دمياط جولة تفقدية داخل اللجان الانتخابية بمدينة دمياط، وتواصلت مع المستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، كما أشادت بالاقبال الكبير من المواطنين والسيدات منذ أن فتحت اللجان أبوابها للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024.

كما قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالادلاء بصوتها داخل لجنة الوافدين بمحطة السكة الحديد بمدينة دمياط، والتي جاءت بين 5 لجان اعدتها المحافظة لاستقبال الوافدين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبها أكدت محافظ دمياط، أن المحافظة قد أنهت استعدادتها منذ الأمس، لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية بها، كما تم عقد غرفة عمليات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة عملية التصويت على مدار الساعة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط، فى 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، مجهزة لاستقبال مليون و11 ألف و568 مواطن يحق لهم التصويت الانتخابى.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم دائمة بالمقار، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار الانتخابية.