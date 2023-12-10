محافظ جنوب سيناء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالطور.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

أدلى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية للوافدين بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بطور سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي شهدت اصطفاف طوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكد محافظ جنوب سيناء ان العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يعكر صفوها، خاصة أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين، داعيًا كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته باعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديته نحو الوطن ما يمثل خطوة مهمة في اكتمال العملية الديمقراطية، لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعى المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، منوهاً أن غرفةالعمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى أية شكاوى أو تجاوزات حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء طوابير أمام اللجان، رافعين الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية والشعبية بالشوارع، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي، حيث تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.

جديرا بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية،و 15 لجنة للوافدين.