محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة الانتخابات

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وذلك للوقوف على استعدادات بدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم وبحضور ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية

وأعلن محافظ بورسعيد، أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية فى هدوء ويسر

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخبا موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقر انتخابى لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وأضاف أن الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة شهدت صباح اليوم انتظام المرور وانسياب حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابى، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين فى عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديرى المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة.

ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات فى محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.