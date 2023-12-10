اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ بنى سويف يتابع أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 11:08 ص
محافظ بنى سويف يتابع أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية جانب من المتابعة
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء عملية التصويت فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بنى سويف، والتى تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركزا انتخابيا، بجانب 4 لجان للمغتربين.

وواصل المحافظ متابعاته لانتظام فتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة 9 صباحاً، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث عملية التصويت بدأت في المواعيد الرسمية، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين وتحت الإشراف القضائي.
 
كما شدد المحافظ على الاتصال المستمر بين المركز السيطرة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أى معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أى طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.
 
وكان المحافظ قد أصدر، فى وقت سابق، تكليفاته للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أية عقبات،وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان ،فضلاً عن تشكيل لجان للمرور اليومى على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.






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