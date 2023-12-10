محافظ القاهرة يشيد بوعى سكان الأسمرات لحرصهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، محيط عدد من لجان المنطقة الجنوبية من بينها محيط لجنة مدرسة تحيا مصر بمدينة الأسمرات، إحدى المدن الحضارية التى أقامتها الدولة بديل المناطق غير الآمنة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين بمدينة الأسمرات الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مدينة الأسمرات قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة، ودائمًا ما يثبت أبنائها أنهم نموذج مميز للتغيير فى الجمهورية الجديدة.