اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر لمتابعة سير الانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 12:45 م
محافظ القاهرة يتفقد لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر لمتابعة سير الانتخابات محافظ القاهرة يتفقد لجنة الجامعة العمالية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة عددًا من لجان المنطقة الشرقية من بينها لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، للاطمئنان على سير الانتخابات الرئاسية والتأكد من توافر كل الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءًا من اليوم حتي نهاية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التى ستعمل على مدار اليوم أيضًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية .
 
وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة