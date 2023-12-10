محافظ القاهرة يتفقد لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر لمتابعة سير الانتخابات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة عددًا من لجان المنطقة الشرقية من بينها لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، للاطمئنان على سير الانتخابات الرئاسية والتأكد من توافر كل الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءًا من اليوم حتي نهاية العملية الانتخابية ، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التى ستعمل على مدار اليوم أيضًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.