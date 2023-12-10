محافظ القاهرة فى مدرسة النصر سكول بالمطرية للاطمئنان على سير الانتخابات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

وأكد محافظ القاهرة انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن .

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات، حيث حرصوا على التواجد امام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .