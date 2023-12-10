محافظ أسوان يطمئن على انتظام الانتخابات فى الفترة المسائية.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية فى الفترة المسائية، سير الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بطريق كسر الحجر.
واطمأن المحافظ على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ، وخاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات والشباب.
وناشد المحافظ جميع الناخبين بممارسة حقهم الدستورى والنزول للمشاركة فى هذا العرس الانتخابى الديمقراطى، ومواصلة هذه المشاهد التاريخية من الإقبال على اللجان.
وشدد اللواء أشرف عطية على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل أى معوقات والمتابعة المستمرة لضمان إنتظام الإنتخابات على مدار الساعة وخروجها بالمظهر المشرف الذى يليق بمصرنا الحبيبة.
محافظ أسوان يطمئن على انتظام الانتخابات
محافظ أسوان يطمئن على انتظام الانتخابات
محافظ أسوان يطمئن على انتظام الانتخابات
محافظ أسوان يطمئن على انتظام الانتخابات
محافظ أسوان يطمئن على انتظام الانتخابات
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