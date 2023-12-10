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متحدث حملة حازم عمر: الإقبال فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة جيد للغاية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 08:06 م
متحدث حملة حازم عمر: الإقبال فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة جيد للغاية المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كان جيدا للغاية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر ، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة ـ أنه كان هناك مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية سواء رجال أو شباب أو سيدات أو ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وتابع زاهر الشقنقيرى، أن الإقبال لو استمر ستكون نسبة الحضور في الانتخابات غير مسبوقة، ولم يكن هناك أحداث تؤثر على العملية الانتخابية وما حدث كانت حالات فردية لا ترقى لخروقات.






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