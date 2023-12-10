ما هى طرق انتقال عدوى الدرن وأعراض الإصابة.. استشارى توضح

كتبت فاطمة خليل

قالت الدكتورة بثينة عبد الحسيب، استشارى أمراض صدر الأطفال بمستشفى صدر العباسية إن السل أو الدرن هو مرض معدِ تسببه البكتيريا السلية يصيب الرئتين بشكل أساسي وهذا يسمى "الدرن الرئوى" ويصيب أجزاء أخرى من الجسم ويسمى "درن خارج الرئة".

وأوضحت، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن العدوى بمرض الدرن تكون عن طريق استنشاق الرذاذ بطريقتين:

- الطريق المباشر عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب بالدرن، أثناء الكلام يندفع الهواء الملوث بميكروب الدرن اذا استنشقه الشخص العادى يصاب بالعدوى.

- الطرق غير المباشرة مثل:

- البصق على الأرض وتنتقل الأتربة المتطايرة التى تحمل الميكروب ليستنشقها الشخص السليم ويصاب بالدرن.

- الأغذية والمشروبات الملوثة بالدرن خاصة اللبن غير المبستر من بقرة مصابة بمرض الدرن.

- جروح الجلد يخترقها ميكروب الدرن وتنقل العدوى.

- الأم المصابة تنقله إلى طفلها عن طريق الحبل السري أو استنشاق الجنين أثناء الولادة للسوائل المصابة بالعدوى من قناة الولادة وابتلاعها.

أعراض الإصابة بالدرن الرئوى عند الأطفال والكبار

وأكدت استشارى أمراض صدر الأطفال بمستشفى صدر العباسية أن الدرن الرئوي هو الأكثر شيوعاً، في حين أن الدرن خارج الرئة يصيب الغدد الليمفاوية ويصيب العظام أو الأغشية المخاطية للمخ أو الجلد أو الجهاز الهضمى.

وتشمل أعراض الدرن، بحسب الدكتورة بثينة، الكحة المستمرة أكثر من 21 يوماً ولا تستجيب للمضادات الحيوية العادية، ارتفاع درجة الحرارة اكثر من 38.5 لمدة 14 يومًا والتعرق الليلي وفقدان الشهية ونقص شديد في الوزن وعدم القدرة على اكتساب الوزن، الصداع والاعياء الشديد.