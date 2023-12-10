ما أكبر 4 دول تتصدر قائمة الأعلى استقبالا للصادرات المصرية عام 2022؟

كتب مدحت عادل

وقالت بيانات الجهاز إن تركيا جاءت في المرتبة الأولي لأهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها إلى 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.

وفي المرتبة الثانية جاءت إسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8٪ لتصل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021، كما جاءت في المرتبة الثالثة إيطاليا بنسبة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3٪ لتصل قيمتهـا إلى 3.4 مليـار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.

وجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3٪ لتصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.

وكانت النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022، أظهرت أن إجمالي قيـمة صادرات مصر بلغت 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 43.6 مليــار دولار عــام 2021 بارتفـاع بلغــت نسبته 19.4٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5 مليـار دولار عــام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9.0٪.

وبلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة 16.6 مليــار دولار عام 2022 مقابــل 11.0 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1٪.

وبلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2 ٪ من جمـلة الصادرات المصرية، ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية، تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.