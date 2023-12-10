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مايا مرسى: المرأة المصرية تصدرت المشهد بقوة بأول أيام التصويت بالانتخابات

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:59 م
مايا مرسى: المرأة المصرية تصدرت المشهد بقوة بأول أيام التصويت بالانتخابات اجتماع مايا مرسى مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات
محمود راغب

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عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء اليوم اجتماعًا بمقررات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة ما تم فى العملية الانتخابية ومشاركة المرأة فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 .
 
وأشادت الدكتورة مايا مرسى بتصدر المرأة المصرية للمشهد في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول ، مؤكدة أن إدلاء المرأة بصوتها في الانتخابات يعد حق وواجب وطني.
 
ودعت رئيسة المجلس، المرأة المصرية لاستكمال المشاركة بكثافة وإيجابية وتصدر المشهد فى ثانى وثالث أيام التصويت من أجل مستقبل مصر.
 
وأشارت إلى أن المجلس سيواصل متابعة الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".
 
وأوضحت أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.
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مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
 
 






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