لفتة إنسانية.. مسئولو لجنة القومية بالبحوث يقدمون تسهيلات لناخبة مسنة "صور"

كتب أحمد جمعة

شهدت لجنة المدرسة القومية بالعجوزة فى محافظة الجيزة إقبالا ملحوظا من كبار السن للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدين أن التصويت فى تلك الانتخابات واجب وطني، فى ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وأن المشاركة هي التزام وأمانة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الأجيال القادمة.

ومساء اليوم، وقبل ساعات من ختام أول أيام التصويت، أدلت إحدى الناخبات من كبار السن بصوتها، أمام اللجنة للتأكيد حرصا منها على المشاركة فى الانتخابات، وقالت إنها تحاول رغم ما تعانيه من مشكلات صحية القيام بواجبها نظراً لما تشهده البلاد فى الوقت الحالي من تحديات.



أحد أفراد الأمن يصطحب الناخبة للإدلاء بصوتها



الناخبة المسنة لدي الإدلاء بصوتها



الناخبة المسنة



الناخبة لدي وصولها لجنة المدرسة القومية بالعجوزة

وفور وصولها المدرسة على كرسى متحرك، حرص مسئولو تأمين اللجنة على اصطحابها لحين انتهائها من التصويت.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.