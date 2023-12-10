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لجان مركز أخميم بسوهاج تستقبل حشودا من المواطنين أمام اللجان الانتخابية.. صور

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:11 م
لجان مركز أخميم بسوهاج تستقبل حشودا من المواطنين أمام اللجان الانتخابية.. صور لجان مركز أخميم تستقبل حشود
كتب - أحمد عبد الهادى

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شهدت لجان مركز أخميم بمحافظة سوهاج إقبالا وحضورا كثيفا من المواطنين منذ الساعات الأولى فى اللجان الانتخابية وحتى الآن، للمشاركة في العرس الديمقراطي كما وصفه المواطنين أثناء احتشادهم.
 
وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
 
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اخميم
 






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