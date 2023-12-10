لجان مدن شمال سيناء تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين.. صور

كتب خالد إبراهيم

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية فى مختلف مدن محافظة شمال سيناء إقبالا كبيرًا من الناخبين فى الساعة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت صباح اليوم، وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الإقبال الكبير من المواطنين فى مختلف اللجان للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، حيث امتدت طوابير المواطنين أمام اللجان لمسافات كبيرة، ما يؤكد وعى المواطن السيناوى بأهمية الخروج والتصويت فى الانتخابات باعتباره حق دستورى لكل مواطن.



أمام احدى اللجان



حضور مكثف للشباب

وأشار المحافظ إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور سكرتير عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال.



لجان شمال سيناء



من داخل احدى اللجان

وأعلن المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعة على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، لافتا إلى أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.