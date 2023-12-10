كريم ابن الشرقية ثالث العالم فى الكاراتيه وأول أفريقيا وثالث بطولة البحر المتوسط

الشرقية - حمدى عبد العظيم

برع بذكائه واستيعابه السريع لحركات لعبة الكاراتيه، وشق طريق النجومية فحصد بطولات عالمية وإقليمية وأطلق عليه زملائه ومدربيه "قاهر الأبطال "، وحصد المركز الثالث فى بطولة العالم للكاراتيه، ثم حصد المركز الأول على إفريقيا والمركز الثالث فى بطولة البحر المتوسط والمركز الأول جمهورية.

يقول كريم محمد مصطفى 16 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى بمحافظة الشرقية: انضميت للعبة الكاراتيه وسنى 5 سنوات وتعلمت الكاتا أساسيات الكاراتيه واتقنتها تماما، وبعدها الكومتيه ثم شاركت فى فى بطولة الشرقية وحصد المركز الأول فيها 5 مرات.

واستكمل: شاركت فى بطولة الجمهورية وحصدت المركز الأول والتحق بالمنتخب القومى المصرى للكاراتيه وشارك فى بطولة العالم التى تمت بتركيا وحصدت المركز الثالث ثم شاركت فى بطولة البحر المتوسط وانا لاعب منتخب مصر وحصدت المركز الثالث.

وأضاف أنه يقوم بالتمرينات صباحا ومساء أوقات المعسكرات و الاستعدادات للبطولات وعلى ضوء ذلك ينظم اوقات مذاكرته بعد عودته من التمرين، وبالتالي فإن لعبه للرياضة يساعده على مراجعة دروسه، ويحصد المراكز المتقدمة فى كل سنوات التعليم

وأشار إلى أنه دائما يحول كل حركاته وتصرفاته لحركات فى لعبة حتى تظل كل حركة فى ذاكرته وهذا هو سر نجاحه، وانه لم ولن يتهاون فى التعليم متمنيا أن يلتحق بكلية الهندسة وبعد تخرجه يكون مشهورا ، ويحقق نجاحات كبيرة كما حققها فى لعبة الكاراتيه.



بطل العالم



كريم بعد تكريمه