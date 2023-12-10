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كبار السن والسيدات يحتشدون فى طوابير أمام لجان الطالبية فى الجيزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 06:30 م
كبار السن والسيدات يحتشدون فى طوابير أمام لجان الطالبية فى الجيزة المشاركون فى الانتخابات
كتبت هند عادل

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شهدت اللجان الانتخابية داخل مدرسة العمدة الإبتدائية المشتركة بالطالبية استمرار احتشاد طوابير المواطنين أمام مقر اللجان مع قدوم الليل وقبل ساعات قليلة من إنتهاء اليوم الول من العملية الانتخابية بالانتخابات الرئاسية. 
 
وشهدت الطوابير الممتدة لعدد من الأمتار أمام المدرسة احتشاد كبار السن والسيدات انتظارا للوصول إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم، ملوحين بعلامة النصر ومرددين الأغانى الوطنية. 
 
وخصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و19 لجنة فرعية في حي الطالبية، لاستقبال 151 ألفًا و992 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
 
وتشمل المقار الانتخابية في حي الطالبية، المدارس التالية:
-مدرسة طلعت حرب الابتدائية.
-مدرسة الشهيد/رامي جمال شفيق. 
-مدرسة العمدة الابتدائية المشتركة.
-مدرسة الشهيد النقيب/محمد محمود عبد العزيز.
-مدرسة يوسف جاد الله الرسمية.
-مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي.
-مدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز.
-مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان الثانوية التجارية بنات.
-مدرسة أم القرى.
-مدرسة العروبة الرسمية للبنات.
-مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي.
-مدرسة كامل عودة.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة أكدت توفير كل التجهيزات للمقار الانتخابية والخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة، وذلك بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية، علاوة على توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير.
 
 
 






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