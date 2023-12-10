قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى مع تحذيرات هيئة الأرصاد تحسبا لسقوط أمطار

وأضاف عبد الباقى، أن الأجهزة التنفيذية، أنهت جاهزيتها لخطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان المحافظة، في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق التى تتساقط عليها مياه الأمطار.