فيديو يرصد مشاركة الآلاف من طلاب جامعة حلوان فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

محمد صبحى

نشرت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فيديو يرصد مشاركة جامعة حلوان فى العرس الديمقراطى والانتخابات الرئاسية، ودعوة رئيس الجامعة للمشاركة فى التصويت أمام اللجان.

وكان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أكد خلال المجلس الطارئ للجامعة، أهمية المشاركة الإيجابية من قِبل جميع منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية. مشددًا على ضرورة تصدير صورة للعالم بأكمله تؤكد أننا شعب له تاريخ عظيم.

وأوضح الدكتور قنديل أن دور الجامعة هو تنمية ولاء وانتماء الطلاب لوطنهم؛ لاستكمال مخرجات العملية التعليمية بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن البناء والتقدم يحتاجان إلى عزيمة وإرادة، داعيًا الجميع إلى المشاركة والاختيار بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا أن المستقبل سيكون حصادًا لجهود التنمية والنهضة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشاركة الانتخابية واجب وطني وحق دستوري، وحث جميع منتسبي الجامعة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يجب على كل منتسبي الجامعة النزول للإدلاء بأصواتهم.

كما أكد الدكتور قنديل أنه تم تشكيل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بتيسير مشاركة منتسبي الجامعة، وذلك كواجب وطني ولمستقبل أفضل للوطن.

وأضاف أن الجامعة ستوفر التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها؛ لنقل الطلاب والمغتربين إلى لجانهم الانتخابية تيسيرًا عليهم، كما سيتم تشكيل فِرق طلابية؛ لتنظيم حركة انتقال منتسبي الجامعة إلى مقار الاقتراع بسهولة ويسر.

هذا وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.